الرجوب: تعثرنا في ملف المصالحة لكن لا ولن نستسلم لإنجازها

وطن: أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، أن حركته تعمل على ثلاثة مسارات، المسار الأول: له علاقة بالمصالحة وإنجاز وحدة وطنية كشرط لإقامة الدولة، وقبولنا كشريك لإنهاء الصراع على قاعدة إقرارنا واعترافنا بقرارات الشرعية الدولية، كمرجع لحل هذا الصراع.

وأضاف الرجوب في تصريحات للإذاعة الرسمية: "تعثرنا لكننا لا ولن نستسلم، وسنستمر بجهدنا لإنجازه، وشعبنا يريد المصالحة والشراكة".

وأوضح أن المسار الثاني: له علاقة بتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية، والحراك الميداني بآليات جديدة، بحيث يتطور، ويكون بدرجة عالية من الشمول السياسي والجغرافي والاجتماعي، ويأخذ طابع المبادرة، وليس ردات الفعل التقليدية.

وختم الرجوب بالقول: "إن المسار الثالث: المبادرة تجاه الإقليم، وأكثر الأطراف الذين يشاركوننا المعاناة، هم إخواننا في مصر والأردن".