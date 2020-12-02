إغلاق المحكمة العليا اليوم وغداً، بعد ظهور إصابات بكورونا في صفوف الموظفين

وطن: قرر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، إغلاق المحكمة العليا بشقيها: محكمة النقض، ومحكمة العدل العليا، اليوم الأربعاء وغداً الخميس الموافق 2 و 3 -12-2020، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة السادة القضاة والطاقم الإداري المساند، والأساتذة المحامين، وجمهور المتقاضين.

ويشمل قرار الإغلاق، إدارات مجلس القضاء الأعلى، وأقلام المحكمتين.

وجاء هذا القرار بعد ظهور عدد من الإصابات بفايروس الكورونا، في مبنى مجلس القضاء الأعلى، وليتسنى حصر المخالطين.

وسيعود العمل إلى طبيعته في المحكمة العليا، وإدارات مجلس القضاء الأعلى، اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل، ما لم يصدر بيان آخر بخلاف ذلك.