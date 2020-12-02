التربية لـوطن: لا يوجد قرار بإغلاق المدارس، والدوام يسير وفق الخطة المقررة

وطن: أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم د.صادق الخضور أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور تعميم لمدراء المدارس بإغلاق المدارس بعد تاريخ 15/12/2020، غير صحيح ولم يصدر مثل هذا التعميم من قبل الوزارة.

وقال الخضور خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إن المدارس منتظمة في الدوام وفق الخطة المقررة لها.

وأكد أن المدارس لا تشكل مركزاً للوباء، فأرقام الإصابات في المدارس محدودة اقل بكثير جدا مقارنة بالنسبة العامة في المجتمع، كما أن الإصابات في المدارس هي امتداد للحالات في المجتمع.

وأكد أنه في حال وجود أي جديد بخصوص إغلاق المدارس سوف تعلن عنه وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي. مشيرا إلى أن إغلاق المدارس ناتج عن إغلاق المنطقة التي تتواجد به تلك المدارس.

وبيّن أن التعميم الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، صادر عن إحدى المدارس الخاصة بالخطأ لمدراء الأقسام فيها، أما المدارس الحكومية لا تصدر أي قرار إلا بالرجوع الى الوزارة.

وطمأن الأهالي أن الازدياد في الإصابات بالمجتمع لم ينعكس على المدارس بنفس النسبة المرتفعة.

وحول تصريح وزيرة الصحة اليوم، الذي قالت فيه إننا على أعتاب موجة شرسة من فيروس كورونا، وأن قرار إغلاق المدارس مطروح بين وزارتي التربية والصحة، قال الخضور لا يوجد لدي ما أضيفه على تصريح الوزيرة.

وبشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بإصابة 100 طالب في إحدى مدارس البيرة بفيروس كورونا، نفى الخضور ذلك، وأكد إصابة 6 طلبة فقط بالفيروس، ثلاثة منهم لم يحضروا إلى المدارسة، بالإضافة إلى 4 من أعضاء الهيئة التدريسية لم تظهر على اثنين منهم أية أعراض.

وقال الخضور إن المطلوب التشدد في إجراءات الوقاية والتعامل وفق البروتوكل الصحي.

وأضاف أن هناك تباين في تنفيذ الإجراءات الصحية بين بعض المدارس، وقد بدأنا حملة جديدة للتشديد على تلك الإجراءات، تشمل لجان للرقابة والتحقق من تنفيذ البروتوكل، وفرق مركزية من الوزارة تقوم بزيارات فجائية للمدارس وغيرها.

وبخصوص محافظة سلفيت، أوضح الخضور "أجرينا فحوصات كورونا قبل أربع أيام، وأغلقنا 7 مدارس، كان عدد الحالات فيها يتراوح ما بين حالتين إلى اربع حالات.