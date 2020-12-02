آخر تصريحات سفير (الاستيطان) الأمريكي!
02.12.2020 08:48 AM
كتب: توفيق أبو شومر
ألقى، ديفيد فردمان سفير أمريكا في القدس كلمةً عبر، زوم، في لقاءٍ نظَّمه "أصدقاء جيش إسرائيل"، يوم 1-12-2020م قال: "لقد غيرنا الشرق الأوسط لمائة سنة قادمة"!
وأضاف: "اتفاقية أبراهام مهدت الطريق لانضمام دول عربية أخرى".
وسخر من وزير الخارجية السابق في حكومة أوباما، جون كيري، لأنه كان قال عام 2016م: "من المستحيل تحقيق التطبيع بين إسرائيل والعرب بدون الحل الفلسطيني"
قال فردمان: " إنَّ عهد فرض الفيتو الفلسطيني على حساب الاستقرار في المنطقة قد ولَّى إلى غير رجعة"!!
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