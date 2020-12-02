آخر تصريحات سفير (الاستيطان) الأمريكي!

كتب: توفيق أبو شومر

ألقى، ديفيد فردمان سفير أمريكا في القدس كلمةً عبر، زوم، في لقاءٍ نظَّمه "أصدقاء جيش إسرائيل"، يوم 1-12-2020م قال: "لقد غيرنا الشرق الأوسط لمائة سنة قادمة"!

وأضاف: "اتفاقية أبراهام مهدت الطريق لانضمام دول عربية أخرى".

وسخر من وزير الخارجية السابق في حكومة أوباما، جون كيري، لأنه كان قال عام 2016م: "من المستحيل تحقيق التطبيع بين إسرائيل والعرب بدون الحل الفلسطيني"

قال فردمان: " إنَّ عهد فرض الفيتو الفلسطيني على حساب الاستقرار في المنطقة قد ولَّى إلى غير رجعة"!!