فيديو | استشهاد عامل وإصابة 15 أخرين دهسا من قبل حافلة للمستوطنين قرب مدخل بيت لحم الشمالي

وطن: استشهد عامل على الأقل دهسا من قبل حافلة إسرائيلية على حاجز (300) داخل جدار الفصل العنصري قرب مدخل بيت لحم الشمالي.

كما أصيب في الحادث نحو 15 عامل بجروح بينها خطيرة، وتم نقلها جميعها الى مستشفيات القدس للعلاج.

وذكر موقع "معاريف" أن سائق حافلة فارغة من الركاب قام بدهس عمال فلسطينيين قرب مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لبيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد جعفر عمر عبيات شتيوي (30 عاما) من بيت لحم.

يتبع..