الأسير عايد محمود خليل مصاباً بالقلب ويصارع المرض في سجون الاحتلال

كتب: سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر.

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف أخطر حالات الأسرى المرضي المصابين بالأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والتي تعتبر تلك السجون الظلامية بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة, والذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للأمراض والموت البطيء ينهش في أجسادهم.

والأسير المريض/ عايد محمود محمد خليل ابن الأربعة وخمسون ربيعاً هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقه والذي يعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياته وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناته والقابع حالياً في سجن ايشل ( بئر السبع) والذي انضم إلى قائمة طويلة من اسماء المرضى في غياهب السجون ودياجيرها، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مدي الحياة وأمضى أكثر 30 عاماً في الأسر.

الأسير المريض: عايد محمود محمد خليل "أبو سلمان"

مواليد: 1966م

مكان الإقامة: بلدة قفين شمال طولكرم

الحالة الاجتماعية : متزوج من الأخت مي عايد بعد الافراج عنه من السجن وله من الأبناء ثلاثة أطفال، وهم (سلمان ـ 8 أعوام)، (جنان 7 أعوام) ، (أفنان ـ 6 أعوام) والتي أبصرت النور ووالدها رهن الاعتقال علماً أن زوجته لم تتمكن من زيارته منذ شهر شباط الماضي.

تاريخ الاعتقال:- 9-10-1989م

مكان الاعتقال: سجن ايشل (بئر السبع)

الحكم: مدى الحياة

اعتقال الأسير: عايد خليل

اعتقل عام 1989، وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بحقه حُكماً بالسجن المؤبد، ثم تحرر في صفقة وفاء الأحرار عام ٢٠١١ وأعيد اعتقاله عام ٢٠١٤ وأعيد له الحكم المؤبد.

إجراء تعسفي وظالم: يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسير المريض عايد خليل بمنعة من رؤية اهلة بحجة "المنع الأمني" ولم تتمكن زوجة الأسير وعائلته من زيارته منذ شهر /2/2020م وكانت أخر زيارة حتى ظهور وباء كورونا في السجون وحتى هذه الساعة من دخوله لإجراء عملية قلب مفتوح.

الحالة الصحية للأسير عايد خليل

يعاني الأسير عايد خليل من انسداد في أحد الشرايين في القلب ومرض السكري والضغط وارتفاع في "الكوليسترول" ووجع العظام والمفاصل، والأيدي وآلام الرقبة والظهر وقد خضع نهاية الأسبوع الماضي لإجراء عملية قسطرة بعد أن تفاقم وضعة الصحي وحسب ما افادت أم سلمان زوجة الأسير بانه خضع يوم الأحد لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى “سوروكا” في ساعات الظهر وخرج من غرفة العمليات مساء المغرب وقد تكللت العملية بنجاح وحالته الصحية مستقرة.

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض عايد محمود محمد خليل للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون- الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة - الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات.