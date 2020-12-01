إغلاق جزئي في 8 بلدات بمحافظة جنين لأربعة أيام بسبب كورونا

وطن: قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدات: قباطية، وعرابة، وكفر راعي، وميثلون، وجبع، وعجة، ومسلية، وزبوبا، بشكل جزئي لمدة أربعة أيام، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، أن هذا القرار جاء بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في البلدات المذكورة، مع ارتفاع عدد الإصابات النشطة بالفيروس فيها إلى المستوى الأحمر.

ونص القرار على:

- إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة في البلدات المذكورة لمدة 4 أيام ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء وحتى صباح يوم الأحد المقبل (2020/12/6).

- يبقى عمل المحال التجارية كما هو وفقا للإجراءات الحكومية المعلنة (حتى السابعة مساء يومي الأربعاء والخميس والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت).

- تستثنى الصيدليات والمخابز فقط من الإغلاق.

ودعا المحافظ الرجوب، المواطنين إلى الإلتزام والتعاون مع جهات الإختصاص لما فيه خير وسلامة أبناء شعبنا.