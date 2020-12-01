محافظ طولكرم يعلن عن تمديد إغلاق بلدة عنبتا بسبب كورونا

وطن: أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وبالتشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية عنبتا، عن تمديد إغلاق بلدة عنبتا، إبتداءً من الساعة ١١ صباحا من يوم غد الأربعاء إلى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس القادم، باستثناء المخابز والصيدليات .

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، إن هذا التمديد جاء في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وجدد التأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة لكسر سلسلة الوباء، متمنيا السلامة للجميع.

يشار الى ان عدد الاصابات النشطة في البلدة ارتفع خلال اليومين الماضيين الى 95 اصابة حسب كشوفات وزارة الصحة.