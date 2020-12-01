بيني غانتس: قررنا التصويت لصالح حل الكنيست

وطن: أعلن وزير أمن الاحتلال، بيني غانتس، أن حزبه، "كاحول لافان"، سيصوت لصالح اقتراح حل الكنيست الذي ستطرحه كتلة "يش عتيد – تيلم"، يوم غد، الأربعاء، أمام الهيئة العامة للكنيست.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس، مساء اليوم، الثلاثاء، شن خلالها هجوما حادا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واعتبره "يعمل فقط في محاولة للتملص من محاكمته" بقضايا فساد، وشدد على أنه "قرر تفكيك الحكومة وجرنا إلى انتخابات جديدة".

كما اعتبر غانتس أن "نتنياهو حوّل جهود مواجهة كورونا إلى حملة شخصية لتلميع صورته"، وأضاف أن نتنياهو "خارق تسلسلي لجميع الاتفاقيات"، مشددا على أنه "لم يخدعني أنا، بل خدعكم أنتم، مواطني إسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح اقتراح حل الكنيست، غدا، لن يؤدي مباشرة إلى حلها وتفكيك حكومة الوحدة التي تشكلت إثر التوصل إلى اتفاق تناوب على منصب رئاسة الحكومة بين الليكود و"كاحول لافان"، إذ يدور الحديث عن قراءة تمهيدية، سيتعين مناقشتها في لجان الكنيست لاحقا، قبل مرورها بمراحل التشريع في الكنيست (القراءات الثلاث).

وتشر التقديرات إلى أنه "إذا لم تكن هناك مفاجآت خاصة"، فإن كتلة "كاحول لافان" بالتعاون مع المعارضة، ستنهي المراحل التشريعية لحل الكنيست مع حلول يوم الإثنين المقبل، مما سيؤدي مباشرة إلى حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة في آذار/ مارس 2021.

وفي وقت سابق اليوم، دعا نتنياهو، غانتس، إلى معارضة مشروع قانون حل الكنيست، وقال نتنياهو "إنني أدعو غانتس إلى الذهاب في طريق الوحدة والامتناع عن حل الكنيست. وقد حققنا إنجازات، ويوجد جهد حقيقي من أجل خفض انتشار فيروس كورونا وبإمكاننا القيام بذلك معا".