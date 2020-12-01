بعد نشره مقالاً ينتقد نائب رئيس الوزراء.. موقع "دنيا الوطن" يقول إنه تلقّى تهديدات بإحراق منازل صحفييه

رام الله-وطن: تقدم موقع "دنيا الوطن" الإخباري بشكوى إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء وإلى النائب العام، ضد ما أسماه بـ"بلطجة" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، على حد وصفهم.

وقالت إدارة "دنيا الوطن" في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، في خبر نشرته على الموقع، إنها تفاجأت بتواصل شخص يدعى نادر أبو عمرو، عرف نفسه بأنه ابن عم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مع نائب المدير العام لدنيا الوطن، محمد عيسى، مهدداً بالتهجم على منزله، بعد نشر الموقع مقالاً للصحفي محمد عوض، بعنوان " ضاعت الآمال حين ضاعت ساعة الكهرباء في منزل زياد أبو عمرو" حول زيارات زياد أبو عمرو إلى غزة.

وفيما يلي صورة عن بيان موقع "دنيا الوطن":

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نشر كاتب المقال، الصحفي محمد عوض منشوراً على صفحته في فيسبوك، قال فيه إنهم تعرّضوا لتهديد واضح وعلني، بالهجوم على منازلهم على خلفية نشر المقال.

وحمّل عوض في منشور ثان، عائلة أبو عمرو المسؤولية الكاملة، في حال التعرّض له على خلفية المقال المذكور.

وحاولت وطن، التواصل مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، لأخذ تعليقه حول ما قاله الصحفي محمد عوض وإدارة "دنيا الوطن"، إلّا أنه لم يجب على هاتفه.