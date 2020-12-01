اشتية: معالجة عجز الكهرباء جزء أساسي من استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال

وطن: استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من ممثلي قطاع الكهرباء الذي ضم سلطة الطاقة، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة كهرباء الجنوب، ورؤساء بلديات دورا ويطا والظاهرية وعدداً من ممثلي الفعاليات الوطنية فيها.

جاء ذلك عقب توقيع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء اتفاقية تجارية مع شركة كهرباء الجنوب، للتزود بالكهرباء من محطة تحويل بيت أولا، والتي ستعمل على معالجة عجز الكهرباء في مناطق جنوب الضفة الغربية، خاصة دورا والظاهرية ويطا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقية، التي تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات لمعالجة عجز وانقطاع الكهرباء في كافة محافظات الوطن، مثمناً روح التعاون والشراكة بين كافة الجهات التي عملت على إنجاح الاتفاقية.

وقال اشتية: "ماضون في استراتيجيتنا بالانفكاك عن الاحتلال، وقطاع الكهرباء جزء أساسي من هذا الانفكاك، ولا يعقل أن يكون هناك أكثر من 114 جهة تزود الأراضي الفلسطينية بالكهرباء، ولمنع هذه الشرذمة والتشتت، لا بد من تأسيس شركة كهرباء واحدة لكل فلسطين".

وأضاف رئيس الوزراء: "يدنا دائما على نبض المواطن، وأولويتنا توفير كافة الخدمات له وفي قطاع الكهرباء، نوصل الكهرباء للمواطنين بأسعار مخفضة من باب التخفيف عليهم".

واطّلع اشتية من رؤساء البلديات على أهم احتياجاتها، واعداً بالعمل على تلبيتها والإعلان قريبا عن عدد من المشاريع الحيوية في تلك المناطق، مشيداً بدور رؤساء بلديات دورا ويطا والظاهرية الإيجابي في تشغيل محطة بيت أولا.