الرابطة الأهلية لحماية الدستور و"مساواة": فصل موظفتي المحكمة الدستورية يوجب المساءلة

وطن: ذكرت الرابطة الأهلية لحماية الدستور ومركز "مساواة"، أنهما اطلعتا على خبر قيام رئيس المحكمة الدستورية بالمصادقة على قرار فصل موظفتين في المحكمة الدستورية بناء على توصية من لجنة تحقيق كما أعلن للعموم، وعلى البيان الصادر عن المحكمة الدستورية والذي يحذر فيه من تناول هذه القضية وتضليل الرأي العام بشأنها.

وقالت الرابطة الأهلية لحماية الدستور و"مساواة" في بيان لهما وصل وطن نسخة منه، إن البيان الصادر عن المحكمة الدستورية يأتي في سياق دور هذه المحكمة في التنكر للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الدستور، وليس أدل على ذلك من قراراتها غير المسبوقة سواء المتعلقة بالسلطات أو بحقوق الإنسان، فقد قررت بجرأة غير معهودة حل المجلس التشريعي، وأيضا صادقت على حل السلطة القضائية على خلاف أبسط مفاهيم الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وقرارات اخرى تتعارض مع منظومة حقوق الانسان.

وبحسب بيان الرابطة الأهلية لحماية الدستور و"مساواة"، فإن قرار فصل الموظفين يأتي في سياق جديد، وهو الريبة في الجانب الإداري والمالي الذي يمارسه رئيس المحكمة أيضا على خلاف القانون وأسس الحكم الرشيد. فهو يقوم بملاحقة موظفتين لقيامهما بواجبهما الذييمليه ويحميه القانون الأساسي بالتبليغ عن شبهات فساد جدية حول الاداء الإداري والمالي في المحكمة، وهو ما يستدعي أعلى درجات التدقيق والحماية من قبل جميع السلطات والجهات التي يفترض فيها ممارسة الرقابة على الاداء العام ومحاربة الفساد.

وأردف: وكما هو متوقع أيضا، لم تقم معظم الهيئات الأهلية والحقوقية والإعلامية بأي دور يذكر في مساندة هذه القضية، سواء من حيث الوقوف على تفصيلاتها أو إجراء تحقيق مستقل بشأنها، بل اعتبرتها هذه الجهات مصدر توتيرللعلاقات بينها وبين السلطات الرسمية، ولم تقم هذه المؤسسات بواجبها المفترض، ولا تزال تمارس ذات النهج حتى الساعة وذلك خلافا لمقتضيات ومبررات وجودها.

وأعلنت الرابطة الأهلية لحماية الدستور و"مساواة" موقفمها الواضح بوقوفهما إلى جانب الموظفتين في هذه القضية المريبة، والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وحيادي وكفؤ في جميع ظروفها، وإصدار تقرير للعلن يتضمن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بما يشمل، الشبهات التي تمت إثارتها، والتحقيق بشأن الأدلة المقدمة فيها، وما يمكن أن تفضي إليه هذه الأدلة فيما لو تم إجراء تحقيق مهني وجدي ومحايد بشأنها، وأدوار الجهات المختلفة في التعامل معها، خاصة ملابسات الكشف عن هوية المبلغتين، وعدم الالتزام بتقديم الحماية لهما وفقا للقانون، ومحاسبة المتورطين، والتعويض العادل للضحايا، وأخذ العبر منها لضمان عدم تكرارها، بحسب ما ورد في البيان.

وفيما يلي صورة البيان الذي وصل وطن: