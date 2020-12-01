فلسطين عضو في لجنة "وثائق التفويض" في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

وطن: أعلنت سفيرة دولة فلسطين لدى هولندا روان أبو يوسف اختيار دولة فلسطين عضواً في لجنة "وثائق التفويض" عن المجموعة الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء عدا الولايات المتحدة الأميركية وذلك خلال المؤتمر الـ 25 للمنظمة.

وقالت أبو يوسف، اليوم الثلاثاء، إن بيان دولة فلسطين الذي تقدمت به إلى المؤتمر أكد ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيماوية ورفض تسييس المنظمة.

ورفضت دولة فلسطين في بيانها أن تبقى اسرائيل الجهة الوحيدة التي ترفض الانصياع للقانون الدولي من خلال استخدام أسلحة محرمة دوليا ضد أبناء شعبنا.

ودعا البيان الدول الأعضاء في المنظمة إلى أن تقوم بمسؤوليتها لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة الكيماوية.