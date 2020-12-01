قناة سرية للمحادثات بين "إسرائيل" وتركيا لرفع مستوى العلاقات

وطن: افادت مصادر لموقع "المونيتور" الأمريكي أن قناة محادثات سرية تجري حاليا بين دولة الاحتلال وتركيا، بهدف تحسين العلاقات بينهما، وذكرت المصادر أن الحديث يدور عن مبادرة تركية.

ووفقا للتقرير، فإن رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية، هاكان فيدان يجري محادثات مع مسؤولين اسرائيليين. وأكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين للموقع دون الكشف عن هوياتهم ان اجتماعا واحدا على الأقل عقد مع فيدان.

ووفقا للتقرير فان تركيا قلقة من تعامل الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن مع حكومة اردوغان، مقارنة مع ادارة ترامب، خصوصا بما يتعلق بقضية فرض العقوبات.

وقال مسؤول استخباراتي غربي للموقع انه وفقا "للحسابات التركية فان علاقات جيدة مع اسرائيل ستمنح تركيا نقاطا لدى ادارة بايدن". ووفقا للتقرير فان جولة المحادثات تتناول رفع مستوى العلاقات.