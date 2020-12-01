تربية بيت لحم تغلق مدرستين بسبب فيروس كورونا

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، اغلاق مدرستين حتى نهاية الاسبوع الجاري، بسبب اصابات بفيروس كورونا.

وقررت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، اغلاق مدرستي ذكور ام الشهداء الاساسية في بلدة نحالين غرب بيت لحم، بعد اصابة معلم وعشرة طلاب، والدهيشة للتأهيل الاساسية، بسبب اصابة معلمتين وثلاث طالبات.

ويأتي هذا الاجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.