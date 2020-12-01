العلاقة بين مخالفات السير في فلسطين والمترو في سنغافورة



تم اعداد المقال من قبل محمد عصيدة-فلسطين وسارا ڤانان-سنغافورة

بالعادة السياسات العامة للدول يحكمها حجم الموارد المالية والامكانات البشرية الموجودة. السياسات العامة تبدأ بتحديد مشكلة تهم المجتمع وتقوم بتوضيح أفضل طريقة للتعامل معها وحلها. الموضوع لا يخلو من الابداع والاختراع لان المشرع سواء في دولة غنية او فقيرة يحاول التغيير بموارد محدودة وليس كما يعتقد البعض بأن الدول المتقدمة قادرة على تصميم سياسات جيدة لان لديها الإمكانات. بالعكس، بسبب السياسات الجيدة والفعالة هذه الدول تعتبر متقدمة وهي السبب الرئيسي في قدرتها على تحقيق الثروة. السؤال المهم الآن على هنالك علاقة بين مترو الانفاق في سنغافورة ومخالفات السير في فلسطين؟ الإجابة هي نعم فكلاهما سياسات عامة. الأولى تكشف عن كفاءة النظام بينما مخالفة السير في فلسطين تكشف عن عيوب في النظام.

من أروع الأمثلة التي حاولنا فهمها خلال دراستنا للسياسات العامة في سنغافورة كان خطوط المترو. عندما بدأت سنغافورة رحلتها في التنمية زاد عدد الوافدين. أصبح الاباء المؤسسون يفكرون بخيارات النقل العام. انقسموا الى فريقين. الأول مؤيد للباصات العامة فهي تتناسب مع حجم السكان وتستطيع سنغافورة تفعيلها بالموارد المحدودة المتاحة. أما الفريق الثاني الذي كان يقوده فكر رئيس الوزراء في حينه لي كوان يو، فكان يدافع عن ضرورة انشاء خطوط مترو فهي فعالة أكثر لكن تكلفتها أعلى. كان على سنغافورة ان تلجأ الى صندوق النقد الدولي للحصول على 100 مليون دولار لتنفيذ المشروع. لكن تجارب الدو النامية مع الصندوق كانت ولا تزال تنتهي بنهايات غير سعيدة. لي كوان يو اخترع الحل. لقد قام بتوسيع حدود الدولة الصغيرة من خلال طمر الرمال في البحر وتوسيع مساحة دولته. لقد اخترع أرضا جديدة ثم قام ببيعها للقطاع الخاص بعشرات الملايين ثم استخدم هذه الأموال لإنشاء خطوط المترو. اليوم هذه الارض يوجد فيها الفندق المشهور على شكل سفينة، كازينو يستقطب الاثرياء من كل مكان، ومحال تجارية لا تنتهي. اليوم تزيد مساحة سنغافورة بنسبة 22٪؜ عن مساحتها الاصلية. الاهم بان عدد السواح سنويا يتجاوز 16 مليون وهو ما ينافس عدد زوار باريس ويعتبر من الاعلى عالميا. لو كانت سنغافورة اكتفت بخطوط الباصات العامة لكانت تعاني من أسوأ ازمات اكتظاظ السيارات في العالم كما هو الحال في جاكارتا مثلا.

نذكر هذا المثال لأن تحليلنا للسياسات العامة في فلسطين مع دراسة مقارنة لبعض السياسات في سنغافورة يكشف عن منطق صادم في نهج صناعة السياسات العامة في فلسطين. مثلا، عندما تحصل على مخالفة سير تكتشف بان لديك خيارين للدفع. الاول في البنك حيث تدفع قيمة المخالفة كاملة او تتوجه الى المحكمة وتدفع مبلغا اقل. الان لنفكر سويا، الهدف الاول من السياسات هو التسهيل على المواطن لكن السياسة نفسها في هذا المثال غير منطقية وليس فيها ما يسهل على المواطن. ان يتعطل المواطن عن عمله، ان نقوم بشغل القضاة عن القضايا المهمة ليتعاملوا مع مخالفات سير هي في الاصل بحاجة الى موظف تحصيل وليس الى قاض، موظفي الاجهزة الأمنية في المحاكم عليهم ان يتعاملوا مع عدد أكبر من المواطنين، اكتظاظ امام المحاكم يزيده المخالفون سوءا وفي النهاية دخل أقل للحكومة من المخالفات. من شرع هذه السياسة يجب أن يحول الى المحاكمة ويراجع ملفه والطريقة التي وصل بها الى المنصب الذي سمح له بوضع هذه السياسة. أي منطق يدفع المشرع لأن يخلق سخطا بين المواطنين بعدم التفكير في كيفية تعاملهم مع هذه المشاكل! في كل مره يسأل المواطن نفسه هذا السؤال عندما يقف امام القاضي ليقول مذنب او يقف امام موظف البنك ليدفع خلال دقائق. لماذا تترك المحاكم لتتعامل مع أمر بسيط مثل اكتظاظ مواقف السيارات في حين بإمكان المشرع أن يترك هذه المسألة للبنك ليتعامل معها ويسهل على المواطنين حياتهم.

الامر يبدأ بمخالفة سير ولا ينتهي عند نظام تسجيل الشركات والاعمال وحسن السير والسلوك وغيرها من السياسات التي تعقد حياة الناس بدون اي سبب وبدون اي تفكير من المشرع سوى ان نعيد تكرار نفس النهج الممل الذي يزيد من هموم الناس ويخلق مشاكل جديدة بدل أن يساهم بحلحلة الموجود.

الموضوع في النهاية ليس مخالفة السير ولكن كل السياسات المماثلة التي على الحكومة ان تتعامل معها بدل الشكوى الدائمة من نقص الموارد وقلة الحيلة. بإمكان الحكومة والمؤسسات الفلسطينية حل 20٪؜ من الامور التي تصعب على الناس حياتهم بدون اي مبرر فلماذا لا تقوم بحلها. لماذا لا يتوقف صانع السياسات اليوم عن خلق الاعذار ويقوموا بعملهم بشكل أفضل. كل ما يتطلبه الامر عندما تأتي الى مكتبك في الصباح المرة القادمة لتقوم بنفس الاعمال الروتينية وغير المنطقية أن تفكر: لماذا اقوم بالعمل بهذه الطريقة؟ هل هناك طريقة أفضل؟ نعم، دائما هناك طريقة أفضل.