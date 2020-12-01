إصابة رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بفيروس كورونا

وطن: أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة.

وقالت الحركة في تصريح لها أن السنوار بصحة جيدة ويمارس عمله المعتاد ضمن إجراءات السلامة.

وكانت الحركة أعلنت في أوقات سابقة عن إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، ورئيسها بالخارج ماهر صلاح، وعضوي مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق وفتحي حماد، والقيادي سامي أبو زهري، بفيروس "كورونا" على فترات متباعدة.