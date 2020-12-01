الاحتلال يستولي على 8 شاحنات جنوب شرق القدس

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على 8 شاحنات من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون، إن قوات الاحتلال استولت على 8 شاحنات، للنقل ونضح المياه العادمة، من مكان عملها في البلدة تعود لمواطنين من العيزرية.

وأضاف، إن الاحتلال يحاول استغلال المواقع والأراضي في جنوب شرق القدس وتحويلها إلى مكب للنفايات، ما يشكل تهديدا للبيئة الفلسطينية، ويجبر العاملين في مجال البيئة على صرف المياه في مناطق أخرى.