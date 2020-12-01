استطلاع وطن: 65% من المستطلعة آراؤهم لا يتوقعون تغييراً إيجابياً حقيقياً في سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية بعد فوز بايدن

وطن للانباء : أظهر استطلاع اجرته شبكة وطن الاعلامية أن غالبية المستطلعين لا يعتقدون بأن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤدي إلى تغييرٍ إيجابيٍ حقيقيٍ في سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية.

وطرحت وطن السؤال التالي على موقعها الإلكتروني، وجاء كالتالي: "هل تتوقع ان يحصل تغيرا ايجابيا حقيقي في سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الامريكية؟

وأجاب 65% من المستطلعين بخيار "لا"، أي انهم لا يعتقدون بأي تغيير إيجابي في سياسة واشنطن، بينما أجاب 35% ب "نعم"، معتقدين بأن فوز بادين سيغير من سياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية.

ويعارض الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي ينتمي له بايدن، الاستيطان، كما عبر عن ذلك خلال حملته الانتخابية.

لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعمد إلى إقرار مشاريع استيطانية ضخمة في مدينة القدس، قبل تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة.

وسيتم تنصيب بايدن رسميا كرئيس للولايات المتحدة الامريكية في 20 يناير/تشرين الثاني المقبل، خلفا لـ دونالد ترامب.