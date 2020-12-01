صحة غزة: تسجيل 9 حالات وفاة و 815 اصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الوفيات بفيروس كورونا فبلغت 9 حالات وفاة وتسجيل (815) إصابة جديدة و(132) حالة خطيرة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الصحة أجرت 2573 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت ( 815 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 405 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، و9 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة لـ111 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 21461 إصابة، فيما بلغ اجمالي الحالات النشطة 9627 حالة، واجمالي المتعافين 11732 حالة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 325 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 132 حالة.