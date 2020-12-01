ارتفاع اسعار المحروقات خلال الشهر الجاري

وطن: أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، أسعار المحروقات والغاز في السوق الفلسطينية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الأول من كانون أول، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالشهر الجاري.

وجاءت الأسعار الجديدة كتالي: سعر لتر البنزين 95 أوكتان 5.34 شيقلًا للشهر المقبل، بدلًا من 5.24 شيقلًا للشهر الجاري.

كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان إلى 6.16 شيقلًا بدلًا من 6.07 شيقلًا، وارتفع سعر لتر السولار إلى 4.89 شيقلا للشهر المقبل بدلًا من 4.79 شيقلًا.