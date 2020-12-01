إغلاق محكمتي استئناف القدس ورام الله حتى الخميس

وطن: قرر رئيسا محكمتي إستئناف القدس القاضي نزار حجة، واستئناف رام الله القاضي سعد سويطي، إغلاق المحكمتين، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، وبعد غد الخميس، الموافق 1-3/12/2020 وذلك بعد توالي ظهور إصابات جديدة بفايروس الكورونا.

وجاء هذا القرار بتوجيهات من رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وللحد من نقل عدوى وباء الكورونا.

وقرر القاضيان حجة وسويطي، عودة العمل إلى محكمتي استئناف القدس ورام الله اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6/12/2020 ما لم يصدر بيان بخلاف ذلك.