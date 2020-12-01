اعتقالات في الضفة تطال أسرى محررين

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت شباناً واسرى ومحررين من محافظات الضفة والقدس.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس واعتقلت الأسير المحرر معاذ كعبي من منزله في حارة الكعبي في وسط المخيم.

كما اقتحمت بلدة بيت دجن شرقي نابلس واعتقلت الأسير المحرر نضال خلف الحج محمد من منزله وهو شقيق الأسير منذر المحكوم بالسجن المؤبد.

كما اعتقل الاحتلال روضي معزوز ياسين من مدينة سلفيت بعد اقتحام منزله.

وفي القدس اعتقل جنود الاحتلال أحد الشبان على حاجز الزعيم إضافة الى الشابين فادي عثمان درويش وأيمن طارق سرندح من قرية العيساوية في القدس المحتلة، والشاب نضال صيام من منزله في حي رأس العامود.

واندلعت فجرا مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال بمنطقة الخربة الأثرية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.