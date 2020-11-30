عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة يدين اعتداء الشرطة على احد المحامين ويوجه رسالة عبر وطن الى رئيس الوزراء ومدير عام الشرطة

وطن: أدان عضو مجلس نقابة المحاميين أمجد الشلة تعرض أحد المحامين في محافظة رام الله والبيرة لاعتداء من قبل عناصر من قوة المباحث العامة التابعة لشرطة رام الله، مؤكدا ان الاعتداء كان وحشيا وغير مبرر.

واضاف الشلة خلال حديثه لبرنامج "عدل" الذي يقدّمه المحامي أنس الكسواني عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "حين يقوم بعض العناصر بالاعتداء بهذه الطريقة الوحشية على محامي واهانته ومن ثم يتم استحضاره لمركز الشرطة لاتهامه بقضية اخرى، فنحن بتنا أمام نهج خطير".

ووجه الشلة عبر وطن رسالة الى رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية ولمدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، انه كفى لمثل هذه الاعتداءات فقد "طفح الكيل وزاد".

وتابع في الاعتداءات السابقة كنا نقول انه تصرف فردي، لكن اصبحنا نرى ان تلك الاعتداءات تتحول الى نهج من خلال تكرار الاعتداء وقيام الدوائر التي يتبع لها الضابط غير المسؤول والمخالف للقوانين تعمل بحمايته .

واضاف "نحن امام ظاهرة خطيرة، تتطلب منا كمحامين ان نعلي الصوت، وان لا يتحول الاعتداء إلى نهج وان تكون هناك محاسبة ومسائلة وضمن القانون لمن اعتدى يوم أمس على المحامي"، مضيفاً "ما حصل لا يجوز السكوت عنه ولن يمر مرور طبيعي".