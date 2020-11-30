الاغاثة الطبية تعقد لقاء موسع لنقاش حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

وطن: تستمر الاغاثة الطبية الفلسطينية، لليوم السادس على التوالي، بحملة 16 يوم لمناهضة العنف، حيث قامت بالعديد من الانشطة في محافظة الخليل ومنها داخل البلدة القديمة، البويب في يطا، بالاضافة للمشاركة بالوقفة الصامتة على دوار ابن رشد للتأكيد على حماية المرأة ومناهضة جميع اشكال العنف التي تتعرض لها المرأة

وعقد اليوم الاثنين، لقاء موسع شمل مجموعه من متطوعي ومتطوعات مركز الشباب المجتمعي- الاغاثة الطبية القدامى والجدد وتم نقاش العديد من الانشطه أبرزها حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وخطط المركز والإغاثة الطبيه بعد الإجراءات الجديده الصحية التي أصدرتها الحكومة لمواجهة فايروس كورونا ووضع مسودة خطة طوارئ لنهاية العامتخلل اللقاء تكريما لبعض المتطوعين لجهودهم المميزة في العمل التطوعي.