نقابة المحامين تدين الاعتداء على محامي من قبل عناصر من الشرطة

وطن: ادانت نقابة المحامين "الاعتداء الهمجي بحق المحامي المتدرب والذي اقترفته ايدي عصابة برداء الشرطة الفلسطينية التي وجدت لتحمي المواطن وأمنه وكرامته"، وفق ما قالته النقابة في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه.

وقالت النقابة في بيانها " واذ تعبر النقابة عن فخرها بجهاز الشرطة الفلسطينية الذي دأب على تربية افراده على الانضباط والاخلاق ومساعدة الناس وحماية كرامة المواطن تستهجن وتستنكر ان يخرج من هذا الجهاز ومن بين صفوفه من اتخذوا من بزة الشرف الشرطية وسيلة لتفريغ سلوكياتهم الاجراميه، وان ما مارسته العصابة التي لا نتشرف ولا يتشرف جهاز الشرطة بها بحق الزميل لهو امتهان لكرامته ومساس خطير بآدميته يستدعي المحاسبة والمحاكمة وانزال اقصى العقوبات بحق مرتكبي الاعتداء ومن باب اولى عزلهم فورا من وظائفهم وزجهم في السجن".

وقالت النقابة في بيانها ان "مجلس النقابة يتابع هذا الموضوع منذ صبيحة هذا اليوم وقام بمخاطبة قائد جهاز الشرطة وتقدم بشكاوى لدى القضاء والنيابة العسكرية من أجل احالة المعتدين فورا للقضاء المختص وانزال أقصى العقوبات بحقهم، واننا على ثقة ان قائد الشرطة والاستخبارات والقضاء العسكري لا يمكن لهم ان يقبلوا باهانه اي فلسطيني على يد العساكر الفلسطينيون ولا يرضون بان يذبح القانون بيد الجهة المكلفة بانفاذه وصون كرامة الناس وعليه نطالب كل المسؤولين بالوقوف على مسؤولياتهم ومعاقبة المعتدين وسيتابع مجلس النقابة هذا الأعتداء حتى ينال الجناة عقابهم."