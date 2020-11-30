كورونا.. 57 وفاة بالمغرب و8 في السودان

وطن: أعلن المغرب، الإثنين، تسجيل 57 وفاة جراء كورونا، فيما رصد السودان 8 وفيات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 57 وفاة و2.533 إصابة بالفيروس، فضلا عن تعافي 2.977.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 356.336، منها 5.846 وفاة، و305.291 حالة تعاف.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و183 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 94.

وذكرت الوزارة في بيان أن الأرقام الجديدة خاصة بيوم السبت، إذ يعلن السودان عادة حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 17.810، منها 1.249 وفاة، و10.302 حالة شفاء.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 63 مليونا و288 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و469 ألفا، وتعافى ما يزيد على 43 مليونا و778 ألفا، وفق موقع “ورلدوميتر”.