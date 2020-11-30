رسميًا.. السعودية تفتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

وطن: وافقت المملكة العربية السعودية مساء يوم الاثنين، وبشكل رسمي على تحليق الطائرات الإسرائيلية لمجالها الجوي خلال رحلاتها إلى الإمارات التي وقعت اتفاقا تطبيعيًا مع دولة الكيان.

وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية بأن الرحلة الأولى إلى دبي ستنظم يوم غد الثلاثاء والتي ستنطلق من مطار "بن غوريون" شرق "تل أبيب".

وقالت إن الرحلة كادت تؤجل على ضوء التأخير السعودي في إعطاء الموافقة على فتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وبينت الصحيفة أن الموافقة جاءت بعد ضغوطات مارسها مستشارو الرئيس الأمريكي "جيراد كوشنر" و"آفي بركوفيتش" على السلطات السعودية.