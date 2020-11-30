اختتام حملة التفتيش على قطاع التشييد والبناء

وطن: اختتمت الجهات المشاركة في حملة التفتيش على قطاع البناء والتشييد في محافظة رام الله والبيرة حملتهم التي أطلقت بتاريخ 16 تشرين ثاني 2020م، بمشاركة وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وجهازي الشرطة والدفاع المدني، وبلديات (رام الله والبيرة وبيتونيا وأبو قش وسردا وبير زيت).

وأعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي عقد في بلدية البيرة صباح هذا اليوم، شارك فيه "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، و "وليد البايض" مدير مديرية وزارة العمل في محافظة رام الله، ونائب رئيس بلدية البيرة، وممثلين عن جهازي الشرطة والدفاع المدني.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحملة المذكورة نفذت جولات تفتيشية على العديد من المنشئآت والأبنية، ومنها بنايات قيد الإنشاء ومناشير للحجر، وقدم المشاركون في الجولات التوجيهات اللازمة لأصحاب المشاريع والمقاولين لعمل الإصلاحات اللازمة في مشاريعهم؛ وتم تنبيه المخالفين لشروط الصحة والسلامة العامة وإعطائهم مهل زمنية محددة لتصويب أوضاعهم.

وأوصى المؤتمرون بالعديد من التوصيات، جاء في مقدمتها ضرورة مواصلة الحملات، ما بين الفينة والأخرى للوصول إلى الالتزام التام بشروط الصحة والسلامة المهنية، تحقيقاً للأهداف التي انطلقت من أجلها الحملة.