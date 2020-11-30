57 وفاة و5123 إصابة كورونا جديدة بكورونا في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 57 حالة وفاة و5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن، وفق الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى /219,430/ حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً /61,653/ حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى /2,751/ حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة /228/ حالة، فيما غادرت /191/ حالة المستشفيات بعد شفائها.