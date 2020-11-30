بيت لحم: كشف ملابسات قضية اختراق عدد من الحسابات الالكترونية

وطن: كشفت الشرطة اليوم الاثنين، ملابسات قضية اختراق عدد من الحسابات الالكترونية الخاصة لمعلمة مدرسة وعدد من الطلاب في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان فرع ادارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم تلقى شكوى من مديرية التربية والتعليم مفادها قيام مجهول باختراق البريد الإلكتروني الخاص بمعلمة وعدد من الطلاب في إحدى المدارس الثانوية بالمحافظة، على الفور بدأت اجراءات البحث والتحري ومن خلال ذلك تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظة والقبض عليه.

وأكدت الشرطة انه تم إحضار المشتبه به لمديرية الشرطة واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول .