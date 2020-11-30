"موديرنا" تقدم طلباً لترخيص لقاحها المضاد لكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا

وطن: قالت شركة "موديرنا" الأميركية، الاثنين، إنها ستقدم طلباً للحصول على ترخيص طارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما أكدت النتائج النهائية فاعليته بنسبة 94.1%.

وأوضح بيان للشركة أورده موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية أنها "ستطلب ترخيصاً للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وآخر لتسويق مشروط من وكالة الأدوية الأوروبية"، لافتة إلى فعالية لقاحها بنسبة 100% في الوقاية من حالات المرض الشديدة.

وأشارت الشركة منتجة اللقاح، إلى أنها "تتوقع من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة النظر في الأمر في اجتماعها المقرر في 17 ديسمبر المقبل"، مبينة أن التجربة الكاملة سيتم نشرها في مجلة طبية في الوقت المناسب.

وأصبحت "موديرنا" ثالث المؤسسات، التي تمرر بياناتها للجهات التنظيمية للموافقة عليها، بعد كل من "فايزر" و"أكسفورد"، إذ استخدمت الشركة تقنية "الحمض النووي الريبي" الذي يتضمن استخدام الشفرة الجينية للفيروس، بدلاً من أي جزء ميت أو ضعيف منه.

وتلقت "موديرنا"، 2.48 مليار دولار من الأموال الفيدرالية الأميركية، وكانت جزءاً رئيسياً من عملية Warp Speed، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص، أطلقتها الحكومة الأميركية لتسهيل وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع اللقاحات.

وتوقعت "موديرنا" أن تكون 20 مليون جرعة من لقاحها، جاهزة للاستخدام في الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام. إذ اشترت الولايات المتحدة أغسطس الماضي، 100 مليون جرعة، فيما تعتزم الشركة تصنيع مابين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.

ويمكن تخزين لقاح "موديرنا"، لمدة شهر في درجات حرارة تبريد مشابهة للمبردات العادية، بمجرد إخراجها من المجمد، لكن التكلفة ستكون باهظة في أجزاء كثيرة من العالم.

وقالت "موديرنا" إن سعر الجرعة تتراوح بين 32 إلى 37 دولارًا، مدافعة عن حقها في تحقيق عوائد تجارية، بينما سيكلف لقاح "أكسفورد" أقل من 3 جنيهات إسترليني للجرعة.

وكانت بريطانيا اشترت 7 ملايين جرعة من اللقاح، 5 ملايين منها، تم التعاقد عليها في اليوم الذي أعلنت فيه "موديرنا" نتيجتها المؤقتة لفعالية اللقاح، بالإضافة إلى مليوني جرعة أخرى الأسبوع الماضي، لكن إمدادات اللقاح إلى المملكة المتحدة، لن تكون متاحة حتى مارس المقبل.

واشترت بريطانيا أيضاً، 100 مليون جرعة من لقاح "أكسفورد"، والتي ستكون جزءًا أساسيًا من خطط التحصين الشامل.

من جانبه قال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار، الاثنين، إن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" المضادين لفيروس كورونا يمكن إعطاؤهما للأميركيين قبل عيد الميلاد، بعدما قدمت شركة "موديرنا" ثاني طلب للحصول على تصريح طارئ في الولايات المتحدة، بعد شركة "فايزر".

وأضاف عازار في تصريح لشبكة "سي بي إس" أنه ونائب الرئيس مايك بنس "سيتحدثان إلى حكام الولايات في وقت لاحق، الاثنين، لمناقشة اللقاحات وأي مجموعات من الناس يجب أن يكون لها أولوية الحصول عليها".