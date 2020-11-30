نادي الأسير: استمرار الاحتلال بسرقة أموالنا يتطلب اعتماد آلية واضحة لمواجهته

وطن: قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الاثنين، إن استمرار سلطات الاحتلال بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، يتطلب من الحركة الوطنية اعتماد آلية كفاحية واضحة، لمواجهة الاحتلال وسياساته.

وأضاف فارس في تصريح صحفي له، "لم يعد رفض قرار الاحتلال كافيًا، في ظل الهجمة الممنهجة التي تستهدف قضية الأسرى والشهداء على وجه الخصوص، وحق الشعب الفلسطيني في النضال وتقرير المصير".

وأكد فارس، أن هذه حرب واختبار كبير لقيمنا، ومورثونا النضالي، وعلينا اعتماد مواجهة تليق بتضحيات الشهداء والأسرى، وهذه حرب لا تخص عائلات الأسرى والشهداء كما يحاول الاحتلال تصويرها، وإنما هي حرب على الكل الفلسطيني. كما قال.