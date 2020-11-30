بقاء ميسي أهم أهداف لابورتا بعد ترشحه لرئاسة برشلونة الإسباني

وطن: أعلن خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، رسميا عن ترشحه لانتخابات رئاسة النادي والمقرر عقدها يوم 24 من كانون ثان / يناير المقبل، وذلك في مؤتمر صحافي بمدينة برشلونة اليوم الاثنين.

وتعهد لابورتا بإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في ملعب”كامب نو”، وذلك في حال نجاحه في الانتخابات، كما أنه لم يستبعد أن يحاول النادي إعادة جوسيب غوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق.

وقال لابورتا: “سيكون شيء عظيما أن نحظى بقيادة ميسي للفريق في الملعب”.

وأضاف: “نحن نعلم أنه ليس بوسعه البقاء للأبد، لكنه لازال لديه بعض السنوات للعب في مستوى عال، نحن نأمل في أن تسير الأمور على هذا النحو، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون لدينا خطط بديلة”.

وسيكون بإمكان ميسي الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى ابتداء من الأول من كانون ثان / يناير من العام المقبل، وأي عرض جديد من برشلونة من المرجح أن يكون بعيدا عن عقده الحالي خاصة مع الأزمات المالية الجديدة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وتابع لابورتا: “أعتقد أن ميسي سيكون أول شخص يتفهم موقف النادي “.

وأكد لابورتا أنه لم يتحدث إلى غوارديولا، وهو الذي قام بتعيينه كمدير فني للفريق عام 2008 .

لكنه أكد: “بيب صديق لي وإذا ما اتخذ قرارا بالبقاء في مانشستر سيتي وهو سعيد بذلك فتهانينا، مثل كل جماهير برشلونة أتمنى أن يعود يوما ما، وإذا ما فزت برئاسة النادي سأحاول بالتأكيد تحقيق ذلك في يوم ما”.

وانضم لابورتا إلى كل من فيكتور فونت وخوردي فاري وتوني فريكسا وإيميلي روسو وتشاف فيلاخوانا ولويس فيرنانديز وبيري رييرا ، في قائمة المرشحين المؤكدة.

ويتعين على الطامحين لرئاسة النادي الكاتالوني، الحصول على 2257 توقيعًا لدعم حملتهم ورفع وديعة بنحو 125 مليون يورو (150 مليون دولار) تمثل 15 في المائة من ميزانية النادي البالغة 828 مليون يورو لموسم .2021-2020

وحول الوضع المادي للنادي قال لابورتا: “حينما تنتهي أزمة كورونا وتعود الجماهير للملاعب، وسيتحسن الوضع من خلال عودتهم وبيع التذاكر للعودة للأمور الطبيعية، لكن ليست كل الأزمات بسبب كورونا، هناك العديد منها جاء بسبب عدم اتخاذ القرارات الصحية”.

وبعث لابورتا برسالة أمل لمشجعي برشلونة الذين يخشون رحيل ميسي عن الفريق.

وقال لابورتا: “أنا أعلم أنه لديه عروض من أندية أخرى، وهو دائما يتلقى العروض، قبل ذلك حاول ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان دفع مبلغ 250 مليون يورو لضمه، لكنني قلت لا، رفضت لأنني أعلم حجم تأثيره على برشلونة”.

وأضاف: “بالنسبة لميسي المسألة لا تتعلق بالأموال، نحن بحاجة إلى أن نكون بمستواه كناد”.

وتابع لابورتا:”علينا أن نعامل اللاعبين مثل العائلة، إذا كنا أجرينا انتخابات في وقت سابق ، فربما لم تكن لتصل إلى هذا الحد”.

وكان ميسي أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق في الصيف الماضي، لكنه في النهاية عدل عن قراره بعدما أكد النادي أنه غير قادر على تفعيل بند الاستغناء في عقده.