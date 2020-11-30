وطن تتابع فصل موظفتين من المحكمة الدستورية | رئيس المحكمة يوضح لـوطن: لجنة التحقيق أوصت بفصلهن ويمكنهن التظلم للقضاء

وطن: تابعت شبكة وطن الإعلامية، قضية فصل الموظفتين من المحكمة الدستورية مروة فرح ودعاء المصري، على خلفية الادعاء بوجود شبهات تتعلق بتسريبهن وثائق رسمية من المحكمة والتقدم بها إلى هيئة مكافحة الفساد وما تبع ذلك من ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت وطن مع د. محمد الحج قاسم رئيس المحكمة الدستورية، الذي أوضح أنه لم يقم بفصل الموظفتين، وإنما تم تشكيل لجنة مكونة من 5 جهات هي "وزارة الثقافة، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات، ووزارة الأشغال العامة، والمحكمة الدستورية"، للتحقيق في قضية الموظفتين ، على خلفية تسريب وثائق رسمية من المحكمة، وفق قوله.

وأضاف الحج قاسم أن اللجنة استمرت بالتحقيق لمدة نحو 7 شهور في القضية، وخلُصت إلى فصل الموظفتين. وتابع: لم يكن أمامي أي خيار لتخفيف العقوبة، وقمت بالمصادقة على قرار اللجنة بالفصل.

وأكد الحج قاسم أن بإمكان الموظفتين التوجه للقضاء للتظلم والطعن في قرار الفصل.

وأشار إلى أن اللجنة المختصة قامت بفحص الأجهزة، وتم إيجاد وثائق كبيرة جدا مرسلة من بريد المحكمة الإلكتروني إلى بريدهن الإلكتروني الشخصي .

وحول تفاصيل القضية، بيّن الحج قاسم أن الموظفتين قامتا بتسريب وثائق رسمية من المحكمة لا يجوز أن يطلع عليها أحد، حيث يدعين أن الوثائق تتعلق شبهات فساد، وقد تقدمتا بملف حول القضية إلى هيئة مكافحة الفساد في تاريخ 29/12/2019، وفي اليوم التالي بدأن بالحديث حول القضية في وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن ينتظرن نتائج التحقيق الذي ستجريه الهيئة.

وقال إن النشر وإثارة القضية في اليوم التالي يفسر على أن الموضوع متعلق بإثارة الرأي العام ضد المحكمة.

وتابع: كل ما ينشر من قبل محامي الموظفتين عصام عابدين هدفه إثارة الرأي العام ضد المحكمة، لمحاولة الإخلال بالسلم الأهلي، لأنه لا يعقل أن يتم التقدم لهيئة مكافحة الفساد بملف وفي اليوم التالي يتم البدء بمسلسل من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن ما يثيره محامي الموظفتين عصام عابدين من مزاعم بأنني قمت بالفصل وأعمال بلطجة، عارٍ عن الصحة، بل إن ما قمت به هو المصادقة على قرار اللجنة بالفصل ول يكن أمامي أي خيار أخر لتخفيف العقوبة.

وأكد الحج قاسم أنه قام برفع دعوى جزائية ضد كل من يقوم بالاساءة للمحكمة لأخذ حقها وليس حقه الشخصي.

كما تواصلت وطن مع الموظفة مروة فرح، والتي أكدت أنها لا تستطيع التصريح للإعلام حول قضيتهن، وأن المخول بذلك وكيلهن في القضية امام القضاء المحامي عصام عابدين.

واتصلت وطن عدة مرات بالمحامي عابدين وأرسلت له رسائل نصية للرد على الاتصالات لكنه لم يجيب على الاتصالات، وستنشر وطن وجهة نظره حول القضية عندما يجيب على اتصالنا.

فيما يلي نسخة عن قرار لجنة التحقيق في القضية، التي حصلت عليها وطن: