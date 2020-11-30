"الصحة": 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1153 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية "نابلس (3)، جنين (1)، الخليل (2)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (3)، و5 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (236)، نابلس (318)، بيت لحم (134)، قلقيلية (52)، رام الله والبيرة (176)، جنين (149)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (38)، طولكرم (109)، طوباس (48)، ضواحي القدس (41)، قطاع غزة (748).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (24)، جنين (59)، نابلس (240)، طولكرم (49)، رام الله والبيرة (111)، طوباس (40)، سلفيت (24)، قلقيلية (19)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (130)، قطاع غزة (450).

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الكيلة أن هناك 66 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.