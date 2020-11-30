سلفيت: الاحتلال يعتقل مواطنين خلال قمع فعالية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين خلال قمع فعالية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الرأس غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين لم تعرف أسماؤهما بعد، خلال قمعها وعشرات المستوطنين المدججين بالسلاح والعصي الفعالية التي نظمتها حركة التحرير الوطني "فتح"/ اقليم سلفيت، وبلدية سلفيت، للتصدي لجرافات الاحتلال وافشال مخططاته في اقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي سلفيت.

يذكر أن عددا من المستوطنين قد جرفوا يوم أمس الأحد أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة المسماة "الرأس" شمال غرب سلفيت، على مساحة تقدر بـ 50 دونما.