المشروبات الوطنية تعيد تأهيل قاعة المعيشة الخاصة بمركز بيت الأجداد في مدينة أريحا

وطن: أعلنت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي الانتهاء من تأهيل وتجهيز قاعة المعيشة في مركز بيت الاجداد لرعاية كبار السن، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في مدينة اريحا، حيث تم تأثيث غرفة المعيشة بكافة المستلزمات اللوجستية التي من شأنها تقديم الخدمة الأفضل لكبار السن، والتي تخدم نحو 50 مسن يقيمون بشكل دائم في المركز.

وجرى افتتاح قاعة المعيشة التي تم إعادة تأهيلها بحضور نائب محافظ محافظة أريحا والأغوار يسرى السويطي، ومسؤولة ملف المسنين في مديرية تنمية أريحا عبير شقير، ومدير مركز بيت الأجداد في أريحا حمدي حلبية، ومدير مصنع جريكو لؤي مصلح، ومنسق الدائرة الفنية في شركة المشروبات الوطنية علاء عيساوي.

وقالت السويطي إننا نبارك لمركز بيت الأجداد إعادة تأهيل وتأثيث غرفة المعيشة من خلال شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي بالتعاون مع وزارة التنمية المجتمعية، كما نثمن جهودهم عالياً على هذه الخطوة، لاسيما اهتمامهم وحرصهم على توفير كافة المستلزمات الضرورية للمسنين في المركز.

وعبر مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي عن سعادته الانتهاء هذا المشروع الذي نفذته المشروبات الوطنية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال تجهيز وإعادة تأهيل قاعة المعيشة لصالح بيت الأجداد لرعاية المسنين، وذلك بهدف تلبية احتياجات المركز، بما يكفل توفير العناية والرعاية الكاملة لكبار السن الذين يقطنون فيه.

وقال الهندي إن هذه المساهمة المجتمعية من شركة المشروبات الوطنية، ما هي إلا رسالة وفاء وامتنان تجاه أمهاتنا وآبائنا من المسنين وكبار السن الذين نكن لهم كل احترام وتقدير، مضيفاً أنه آن الأوان لرد الجميل على ما قدموه من تضحيات جسام خلال مسيرة حياتهم تجاه أبنائهم ومجتمعهم.

وأكد الهندي أن توفير حياة كريمة للمسنين يُعد أحد الأولويات التي تحرص شركة المشروبات الوطنية دائماً على دعمها إلى جانب الفئات المجتمعية الأخرى، بما فيها الفئات المهمشة ومن ذوي الإعاقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مد يد العون للمسنين ومساندتهم، وانتهاز المناسبات على اختلاف أشكالها للاحتفاء بهم، هذا بالإضافة إلى أهمية غرس القيم والخصال الطيبة في نفوس المواطنين والأجيال بأهمية رعاية هذه الفئة وتلبية كافة احتياجاتها.

وأشاد الهندي بالشراكة التي جمعت المشروبات الوطنية مع وزارة التنمية الاجتماعية، من أجل هذا الهدف والرسالة النبيلة لرعاية المسنين، مؤكداً على الدور الهام الذي تضطلع به وزارة التنمية التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، بما فيها رعاية المسنين والأيتام والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

بدوره، توجه حلبية بالشكر والعرفان باسم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني على مساهمة شركة المشروبات الوطنية الكريمة والطيبة في تجهيز غرفة المعيشة وتأثيثها بشكل كامل للمسنين فيه، مشيراً أن شركة المشروبات كانت ولازالت تسعى دائماً إلى الاهتمام بالمسنين وكبار السن في المركز، فهي لم تتردد يوماً في دعمه، عبر توفير وتأمين احتياجاته الملحة والضرورية للمركز وللقاطنين فيه.

يذكر إلى أن مركز بيت الاجداد لرعاية كبار السن والذي تأسس في مدينة أريحا في العام 1955، يخدم قرابة 50 شخصاً من كافة المدن والمحافظات الفلسطينية، ويهدف إلى تامين الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمسنين من خلال توفير برامج الرعاية المختلفة، والتي تشتمل على الخدمة الإيوائية المجانية، وتقديم الخدمات المنزلية للمسنين الذي يعانون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة.