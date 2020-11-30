الاحتلال يهدم بركسين قيد الانشاء في قلقيلية

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بركسين قيد الانشاء، بمدينة قلقيلية، بحجة "البناء دون ترخيص" .

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد ابو الشيخ، إن جرافات الاحتلال هدت بركسين تجاريين قيد الانشاء، تعودان للمواطنين محمد طالب ابو حامد، ورفيق اسعد نزال.

وأوضح أبو الشيخ أن البركسين عبارة عن أرضية من باطون وأعمدة، تبلغ مساحة كل منها 100 متر مربع، في حين تقدر الخسائر المالية لكليهما 40 الف شيقل.

الجدير ذكره أن الاحتلال وزع الأسبوع الماضي اخطارات هدم ووقف البناء في دفيئات زراعية ومنشآت تجارية في المدينة، ما سيؤدي إلى تكبد خسائر مادية تقدر بنحو 200 ألف شيقل.