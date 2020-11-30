نتنياهو يستعد لزيارة مصر

وطن: نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر سياسية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيقوم قريبا بزيارة رسمية إلى مصر.

وجاء في تقرير الصحيفة انه في أعقاب اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين، تتطلع دولة الاحتلال الى العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر أيضا.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين من كلا البلدين يجرون حاليا محادثات للإعداد لزيارة بنيامين نتنياهو الرسمية إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة، والتي سيلتقي خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين الإسرائيلي والمصري، وفيه سيتم بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين.