فلسطينيات تعقد تدريبًا لمدربين ومدربات في مجال المناظرات والتحكيم

وطن: عقدت مؤسسة فلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، تدريبًا متخصصًا لمدربين ومدربات في مجال المناظرات والتحكيم، بمشاركة 12 مشارِكة ومشارِك، وذلك عبر تقنية زوم.

ويتضمن التدريب الذي يستمر لعشرة ايام بواقع 40 ساعة تدريبية وينفذه كل من مازن الزرو وبهاء فروخ، تعريفًا بالمناظرات وأنواعها، وبناء الحجج وبناء موقف الفريق، وآليات الدحض والتفنيد، إضافة إلى مهارات الاتصال والتواصل ومهارات التحكيم.

وتهدف فلسطينيات من التدريب إلى أن يكون الفريق نواة لنادي المناظرات الذي تعكف فلسطينيات على تأسيسه غاية استثمار تجربتهم السابقة في المناظرات ليكونوا مدربين لفرق أخرى مستقبلًا ومحكّمين محترفين.

ومن جانبه قال المناظر ومدرب المناظرات حمزه الشوبكي ان تدريب المناظرات أضاف له الكثير على الصعيد المعلوماتي والشخصي ، معتبره تجربة رائعة حيث كان فيه النقاش والتحاور هو العنوان الأسمى.

وأضاف حمزه أن "التدريب فرصة مهمة للتعرف على طرق التفكير المختلفة وآليات الإقناع وبناء الحجج واستراتيجيات البحث عن المعلومة وطرق توظيفها بما يخدم فكرتي".

ومن جانبها قالت المناظرة هداية حسنين ان هم ما يمكن أن يضيفه هذا التدريب المتعلق بتدريب مدربين للمناظرات، الاستفادة من تجارب وخبرات المدربين في عالم المناظرات والذين لهم باعٌ واضح ومميز فيه. ثم إن عمق الشرح وجعله عملياً في المناظرات يؤدي لفهم أمثل لبنية المناظرات وأساسياتها وتقنياتها، تأهيلاً لمدرب محترف.