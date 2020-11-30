هدم منزل في الطيرة بالداخل المحتل بحجة البناء دون ترخيص

وطن: هدمت آليات وجرافات الاحتلال بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلا يعود لإحدى العائلات في مدينة الطيرة بالداخل المحتل وسوته بالأرض، بذريعة البناء دون ترخيص، فجر اليوم الاثنين.

والبيت يعود لـ إسلام قشوع، أحد سكان الطيرة، وهدمته سلطات الاحتلال دون إنذار مسبق، كما ذكر أقارب للعائلة.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال فرضت طوقاً على المنطقة الشمالية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل.

وواستمر هدم المنازل العربية رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 180 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

المصدر: (عرب48)