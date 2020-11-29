الحكومة ترفض أي اقتطاعات من أموال المقاصة وتعتبرها غير قانونية

وطن: أعرب مجلس الوزراء عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة، وذلك تعقيبا على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية الليلة، وأعلنت فيها عن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.

واعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، الليلة، الأحد، أن تلك الاقتطاعات غير قانونية وأن الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفيّة لأسر الشهداء والجرحى.