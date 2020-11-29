مصطفى البرغوثي: الاقتطاع من أموال المقاصة دليل قاطع على زيف الادعاء بأن "إسرائيل" ملتزمة بالاتفاقيات

وطن: قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، إن اقتطاع الاحتلال 600 مليون شيقل من أموال شعبنا التي يدفعها من عرق جبينه كضرائب للسلطة، هو دليل قاطع على زيف الادعاء بأن "إسرائيل" ملتزمة بالاتفاقيات، وهجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهـــــداء.

جاءت تصريحات البرغوثي، إثر قرار "كابينيت" الاحتلال، مساء الأحد، تحويل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصّة إلى السلطة الفلسطينيّة، من أصل 3.1 مليار شيكل هي أموال ضرائب تجبيها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية.

إذ قرّر الكابينيت خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة يزعم الاحتلال أن السلطة حولّتها، خلال العام الأخير، لعوائل الأسرى والشهداء، بحسب وسائل إعلام عبرية.