الاحتلال يتخوّف من استهداف "إسرائيليين" في الإمارات

رام الله-وطن: أفادت مصادر عبرية أن مسؤولين أمنيين للاحتلال، حذروا من إمكانية قيام إيران بمحاولة استهداف "إسرائيليين" لدى قضائهم عطلتهم في الامارات، رداً اغتيال رئيس البرنامج النووي الايراني محسن فخري زادة، وتهديدات ايرانية ضد دولة الاحتلال وتحميلها المسؤولية عن عملية الاغتيال.

وقالت القناة (12) العبرية، إنه في "إسرائيل" وفي ممثليات ديبلوماسية حول العالم، تم رفع الجهوزية الأمنية في الأيام الأخيرة، وفي ظل المخاوف من محاولات استهداف "إسرائيليين" في الإمارات، وبدأت الاجهزة الأمنية بالعمل على حماية الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات، وحتى أنه تم إقامة جهاز مشترك مع الإماراتيين بهدف ضمان أمن الذي يقضون عطلتهم في دبي وأبوظبي.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قد قال إن "طهران ستنتقم على الاغتيال" وقال إن الأولوية بالنسبة له "معاقبة جميع المجرمين ومن قام بارسالهم".