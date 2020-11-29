طيران الاحتلال لم يحصل على الموافقة السعودية للتحليق فوق اجوائها

وطن: قالت صحيفة "غلوبس" العبرية إن شركات الطيران الإسرائيلية لم تحصل حتى الآن على الموافقة للطيران فوق الأجواء السعودية، وبدون هذه الموافقة فإنه لن يكون بمقدورها القيام بهذه الرحلات والتي أدرجت على جدول رحلاتها.

يشار إلى أن الرحلات من تل ابيب إلى دبي بمسار من دون المرور فوق الأجواء السعودية، تستمر سبع ساعات للاتجاه الواحد بدل ثلاث ساعات- وهذا الأمر غير ممكن بسبب نوع الطائرات التي تمتلكها شركة "يسراير" الاسرائيلية والزيادة بتكلفة الرحلة.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه في حال لم تحصل الشركات الاسرائيلية على الموافقة خلال الايام القادمة فان هذا سيتسبب لها بإحراج أمام آلاف الزبائن الذين اشتروا التذاكر من شركات الطيران. وقالت الشركات إن الطلب كبير جدا، حيث خططت الشركات لتسيير 60 رحلة أسبوعيا.

وقالت الصحيفة، إنها علمت بان عددا من الزبائن الذين اشتروا التذاكر من "ال عال" تم تحويلهم إلى الشركة الاماراتية. في حال لم تحصل هذه الشركات على الموافقة فان شركة "فلاي دبي" ستبقى الوحيدة على الخط.