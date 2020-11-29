زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

وطن: أستهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بنيران رشاشاتها الثقيلة وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين على قرابة ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحوا خراطيم المياه عليها، ما اضطر الصيادين للهروب، خوفاً على حياتهم.

وتتعمّد زوارق بحرية الاحتلال يومياً مهاجمة الصيّادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.