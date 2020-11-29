رجل أعمال إماراتي بصدد شراء فريق "هبوعيل تل ابيب" لكرة القدم

وطن: استمرارا للاستثمارات الإماراتية لتعزيز اقتصاد دولة الاحتلال، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رجل اعمال إماراتي بالشراكة مع رجل أعمال "إسرائيلي" على وشك إتمام صفقة لشراء فريق "هبوعيل تل ابيب" الإسرائيلي لكرة القدم.

ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، فإن رجل الأعمال الإماراتي الذي يمتلك شركة عقارات كبيرة في الإمارات وشريكه الإسرائيلي قريبان من إتمام الصفقة، ووفقا للمصادر فإنه من المتوقع دفع خمسة وعشرين مليون دولار كدفعة أولى لشراء الفريق.