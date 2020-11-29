38 مستوطنًا بينهم المتطرف "غليك" يقتحمون الأقصى

وطن: اقتحم يهودا غليك برفقة عشرات المستوطنين صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية أمنية مشددة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في أنحاء متفرقة من باحاته، وحتى خروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 38 مستوطنًا بينهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وخلال الاقتحام، أدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض إجراءاتها المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم للمسجد.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) على فترتين صباحية تبدأ من الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي، وتنتهي عند الـ 10:30 صباحًا، ومسائية من الساعة 12:30 وتنتهي عند الساعة 14:00.