إعلام عبري: "الكابينت" قرر خصم رواتب الأسرى وعوائل الشهداء من أموال المقاصة

وطن: قالت مصادر عبرية، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للاحتلال، (كابينت)، المقرر انعقاده غداً، الأحد، قرر خصم رواتب الأسرى وعوائل الشهداء من أموال المقاصة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه من المتوقع أن يوافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت) خلال اجتماعه غداً ​​على خصم أكثر من 600 مليون شيكل من أموال الضرائب، التي تجمعها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.

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وقال ارئيل كهانا، المراسل السياسي للصحيفة إن خصم هذه الأموال، يأتي مقابل رواتب دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم، في عام 2019.

وزعم "يأتي القرار بعد اجتماعين تنسيقيين مع الفلسطينيين، حيث تم إبلاغهم بالاقتطاع المتوقع".